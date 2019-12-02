2019-12-02T09:10:25+03:00
Происшествия

На пожаре в Балакове погибла 78-летняя женщина

Она отравилась дымом в захламленной квартире [фото]
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области на пожаре погибла 78-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата проверка.

В ночь на 1 декабря жильцы пятиэтажного дома на улице Волжская заметили огонь в квартире четвертого этажа. Пожарные справились с возгоранием, а на пепелище нашли тело хозяйки.

Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. По предварительной версии, причиной гибели стало отравление продуктами горения. Примечательно, что квартира была сильно захламлена, что позволило накопиться дыму.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Основной версий возгорания названо неосторожное обращение с огнем — очаг возгорания находился рядом с диваном.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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