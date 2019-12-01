«Нижняя Волга» в Саратове будет обслуживать трассы пяти регионов

СЕГОДНЯ 20:04 2019-12-01T20:07:29+03:00

Управление должно начать работу с января [видео]

Изменить размер текста: A A

И.о. начальника управления «Нижняя Волга» Сергей Логунов рассказал о предстоящей работе ведомства и планах по ремонту дорог.

Интервью с ним опубликовано в группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Волдина volodin.saratov в соцсети Instagram.

Сергей Логунов отметил, что сейчас идет формирование бюджета нового учреждения. Все бумаги отправляются в Москву, чтобы с января можно было начать полноценную работу. По штатному расписанию в управлении будут трудиться 122 человека, причем Сергей Логунов отметил, что в нашем регионе очень сильная школа специалистов, поэтому планируется трудоустраивать местных жителей.

Управление «Нижняя Волга» будет обслуживать все федеральный трассы саратовской области, а также ряд дорог соседних регионов: Пензенской, Волгоградской, Самарской и Ульяновской областей.

- Надеюсь, в ближайшие год-два доработаем вопрос с окончательным доведением до норматива саратовских трасс. Также планируем начать строительство обхода Саратова, завершить обход Сенной и закончить путепровод в Синодском, – рассказал Сергей Логунов.

Напомним, создание управления «Нижняя Волга» инициировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU