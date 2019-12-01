Саратовский «Кристалл» обыграл «Чебоксары»

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-01T15:41:11+03:00

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В Саратове сегодня, 1 декабря, хоккейный клуб «Кристалл» обыграл «Чебоксары». Счет игры — 2:1.

В самом начале матча спортсмен из Чебоксар забросил в наши ворота шайбу, следующая шайба прилетела уже в третьем периоде в ворота соперников от хоккеиста «Кристалла» Евгения Усова, через несколько минут Евгений Закурин также забросил шайбу в ворота «Чебоксар».

Таким образом, ХК «Кристалл» одержал победу над соперниками. Саратовские спортсмены взяли реванш. Напомним, вчера, 30 ноября, гости смогли выиграть у наших хоккеистов.

Послезавтра, 3 декабря, состоится третья игра «Кристалла» и «Чебоксар».

ИСТОЧНИК KP.RU