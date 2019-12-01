Студент СГЮА завоевал золото на всероссийском турнире

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-01T13:11:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центре фехтования Ильгара Мамедова (Новогорск) прошли всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин. В спортивных состязаниях приняли участие 56 российских спортсменов.

В состав саратовской сборной вошел студент Саратовской государственной юридической академии, четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта России международного класса, многократный победитель первенств России и Европы Константин Лоханов, который в ходе финальной встречи завоевал золотую медаль, обыграв своего товарища по сборной России Анатолия Костенко со счетом 15:8.

Лоханов является воспитанником заслуженного тренера РСФСР, руководителя секции фехтования СГЮА Евгения Голубева.

ИСТОЧНИК KP.RU