После встречи с саратовской проституткой экс-полковник попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-01T11:08:58+03:00

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В Петербурге полковник в отставке ФСИН, подполковник внутренней службы попал в реанимацию после встречи с проституткой из Саратовской области.

Около 2:30 ночи 30 ноября соседи услышали шум, в это же время в полицию поступил сигнал о ножевом ранении. Прибывшие правоохранители обнаружили израненного пожилого мужчину в луже крови с тремя ножевыми ранениями, неподалеку лежало орудие расправы. Рядом на стуле сидела пьяная женщина, которая оказалась уроженкой Саратовской области, сообщает портал 78.ru.

Дама не имеет постоянного места жительства и, предположительно, занимается интимными услугами.

Пострадавшего доставили в реанимацию, а женщину — в отдел полиции. Ранее она уже привлекалась к уголовной и административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU