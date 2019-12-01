В пруду парка «Патриот» в Энгельсе утонул рыбак-пенсионер
Тело вытащили водолазы
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Из пруда парка «Патриот» в Энгельсе сегодня, 1 декабря, водолазы достали погибшего 70-летнего мужчину.
- Пенсионер ушел на рыбалку вчера утром и пропал. На место выехали спасатели ПСС «Затон» и Энгельсской ПСС облспаса, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
На месте также работают следователи СУ СКР.
Напомним, 29 ноября, в том же пруду утонул парень, его друг смог спастись.
ИСТОЧНИК KP.RU