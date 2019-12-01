Саратов очищают от снега почти 200 единиц техники
Работы идут во всех районах города
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Сегодня, 1 декабря, 166 человек и 194 единицы техники муниципальных служб вышли очищать Саратов от снега.
- Очистка дорожного полотна, тротуаров и общественных территорий проводится во всех районах города, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Ночью Саратов также посыпали 227 тоннами реагентов и 387 тоннами песко-соляной смеси.
Утром в Заводском районе на спусках и подъемах плохо ходили автобусы №№53 и 18Д. Как отметили чиновники, муниципальные службы уже устранили эту проблему.
ИСТОЧНИК KP.RU