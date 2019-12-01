2019-12-01T10:41:38+03:00
Общество

Саратов очищают от снега почти 200 единиц техники

Работы идут во всех районах города
Ольга Симонова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 декабря, 166 человек и 194 единицы техники муниципальных служб вышли очищать Саратов от снега.

- Очистка дорожного полотна, тротуаров и общественных территорий проводится во всех районах города, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Ночью Саратов также посыпали 227 тоннами реагентов и 387 тоннами песко-соляной смеси.

Утром в Заводском районе на спусках и подъемах плохо ходили автобусы №№53 и 18Д. Как отметили чиновники, муниципальные службы уже устранили эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове перестали ходить два трамвайных маршрута
В центре Саратова столкнулись автобус и иномарка
После встречи с саратовской проституткой экс-полковник попал в реанимацию
В пруду парка «Патриот» в Энгельсе утонул рыбак-пенсионер
Панков: «Единая Россия» ставит целью повышение качества жизни людей, развитие страны
Вода и рядом высоковольтный кабель: как живут жители Энгельса, во дворе которых энергетики оставили на два месяца ямы с кипятком
До конца дня в Саратовской области пройдет сильный снегопад
Два района Саратова проведут воскресенье без воды
В Саратове воспламенились гаражи на Ипподромной
1 декабря день рождения отмечает Алла Лосина
На саратовской трассе водитель Nissan X-Trail разбился при опрокидывании
Первый день зимы встретит снегом жителей Саратовской области