Саратов очищают от снега почти 200 единиц техники

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-01T10:41:38+03:00

Работы идут во всех районах города

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Сегодня, 1 декабря, 166 человек и 194 единицы техники муниципальных служб вышли очищать Саратов от снега.

- Очистка дорожного полотна, тротуаров и общественных территорий проводится во всех районах города, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Ночью Саратов также посыпали 227 тоннами реагентов и 387 тоннами песко-соляной смеси.

Утром в Заводском районе на спусках и подъемах плохо ходили автобусы №№53 и 18Д. Как отметили чиновники, муниципальные службы уже устранили эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU