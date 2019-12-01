Панков: «Единая Россия» ставит целью повышение качества жизни людей, развитие страны

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-01T10:35:26+03:00

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Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил однопартийцев и сторонников с 18-летием партии.

- Уважаемые однопартийцы и сторонники! Сегодня «Единой России» исполняется 18 лет. Мы отмечаем этот день не торжествами, а реальными делами. Решением проблем людей, участием в реализации национальных и партийных проектов. Своими инициативами, направленными на развитие наших сел и городов.

В этот день мы говорим не о достижениях, а о тех задачах, которые стоят перед партией и сторонниками. Перед всеми, кто стремится к тому, чтобы наши граждане увидели позитивные перемены в своей жизни. Именно к этому призвал на XIX Съезде Партии Президент России Владимир Путин. «Единая Россия» всегда должна быть лидером, который открыто поднимает проблемы и с участием общественности добивается их решения. Ставя целью повышение качества жизни людей, развитие страны.

Крепкого вам здоровья и успешной совместной работы!, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU