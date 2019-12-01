Вода и рядом высоковольтный кабель: как живут жители Энгельса, во дворе которых энергетики оставили на два месяца ямы с кипятком

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-01T10:25:23+03:00

Покровчане отмечают, что платежки за отопление и ремонт, несмотря на это, приходят регулярно [фото, видео]

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Жители 3-го Летного городка в Энгельсе Саратовской области жалуются на плохую работу МУП «Покровск-тепло».

- Возле дома №44 два месяца назад вырыли ямы для ремонта труб с горячей водой. Отопительный сезон уже давно начался, но вместо замены старых труб или их ремонта в них просто забили деревянные чопики, а разрытые ямы бросили и накрыли какими то дощечками. Дабы трубы совсем не разорвало понизили давление, высоковольтный кабель открыт и висит над ямой с кипятком, — пишет Дмитрий Александрович в группе «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Фото из соцсетей

Из-за таких действий энергетиков квартиры слабо отапливаются, жители мерзнут, несмотря на то, что сильные морозы еще не пришли. А вырытые ямы полны горячей воды — из труб, в которых забили чопики, фонтаном бьет кипяток.

- Возле этих ям образуется наледь, угодить в ловушку с кипятком и получить смертельный удар электрического напряжения не составит особого труда! — написал местный житель.

Особенно это опасно по вечерам, ведь никаких ограждений рядом со злополучным местом нет, и в темноте туда попасть проще простого. Тем более рядом находится вход в подъезд, регулярно играют дети.

Фото из соцсетей

Также отмечается, что платежки за отопление и ремонт жителям «Долины гейзеров», как это место теперь называют в народе, приходят регулярно.

- На наши обращения к руководству компании было сказано, что мы будем делать только то, что нам выгодно, а вы будете платить по тарифам, — рассказывает на видео местная жительница.

Многие проживающие здесь семьи уже вывезли своих детей из этого злополучного места к родственникам. Очевидно, они не верят, что коммунальщики, оставившие на два месяца разрытые коммуникации и жителей на произвол судьбы, вернутся и доделают свое дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/747102" frameborder="0"></iframe> Жители Энгельса жалуются на разрытую яму с кипятком.

ИСТОЧНИК KP.RU