Вода и рядом высоковольтный кабель: как живут жители Энгельса, во дворе которых энергетики оставили на два месяца ямы с кипятком
Жители 3-го Летного городка в Энгельсе Саратовской области жалуются на плохую работу МУП «Покровск-тепло».
- Возле дома №44 два месяца назад вырыли ямы для ремонта труб с горячей водой. Отопительный сезон уже давно начался, но вместо замены старых труб или их ремонта в них просто забили деревянные чопики, а разрытые ямы бросили и накрыли какими то дощечками. Дабы трубы совсем не разорвало понизили давление, высоковольтный кабель открыт и висит над ямой с кипятком, — пишет Дмитрий Александрович в группе «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте».
Фото из соцсетей
Из-за таких действий энергетиков квартиры слабо отапливаются, жители мерзнут, несмотря на то, что сильные морозы еще не пришли. А вырытые ямы полны горячей воды — из труб, в которых забили чопики, фонтаном бьет кипяток.
- Возле этих ям образуется наледь, угодить в ловушку с кипятком и получить смертельный удар электрического напряжения не составит особого труда! — написал местный житель.
Особенно это опасно по вечерам, ведь никаких ограждений рядом со злополучным местом нет, и в темноте туда попасть проще простого. Тем более рядом находится вход в подъезд, регулярно играют дети.
Фото из соцсетей
Также отмечается, что платежки за отопление и ремонт жителям «Долины гейзеров», как это место теперь называют в народе, приходят регулярно.
- На наши обращения к руководству компании было сказано, что мы будем делать только то, что нам выгодно, а вы будете платить по тарифам, — рассказывает на видео местная жительница.
Многие проживающие здесь семьи уже вывезли своих детей из этого злополучного места к родственникам. Очевидно, они не верят, что коммунальщики, оставившие на два месяца разрытые коммуникации и жителей на произвол судьбы, вернутся и доделают свое дело.
Жители Энгельса жалуются на разрытую яму с кипятком.
ИСТОЧНИК KP.RU