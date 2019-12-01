Два района Саратова проведут воскресенье без воды

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-01T09:48:16+03:00

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В Саратове сегодня, 1 декабря, отключили воду на нескольких улицах. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Так, водоснабжения нет на улицах Куприянова, Центральная, Приовражная, проспект Строителей, 2, 4 и в Домах офицерского состава, что на Московском шоссе.

Также водоснабжение отключили на нечетной стороне улицы 1-я Садовая от Симбирской до Вольской, улицы Симбирская и на четной стороне Вольской от 1-й Садовой до Соколовой.

Воду подадут ориентировочно после 20:00, когда ликвидируют аварию на водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU