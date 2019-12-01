В Саратове воспламенились гаражи на Ипподромной

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-01T08:53:33+03:00

Пожарные потушили возгорание менее чем за час

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В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 30 ноября, загорелись гаражи.

Как сообщил очевидец в группе «Саратов онлайн», происшествие случилось у Ипподромной улицы, 21.

В ГУ МЧС отметили, что ликвидировать возгорание выезжали девять человек на двух единицах техники. Они смогли потушить пожар менее чем за час.

Площадь возгорания составила 30 кв. м, горели вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU