1 декабря день рождения отмечает Алла Лосина

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-01T08:29:46+03:00

Алла Вальтеровна является председателем комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской облдумы

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 декабря, депутат Саратовской областной думы Алла Лосина отмечает день рождения.

Алла Вальтеровна родилась в городе Сатка Челябинской области, в 1981 году окончила СГУ по специальности «Русский язык и литература», а в 2000 — ПАГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1981 по 1982 годы трудилась редактором газеты «Прогресс» НПО «Алмаз» в Саратове, с 1982 по 2007 — была редактором, ведущей и специальным корреспондентом ГТРК «Саратов».

В 2007 она была избрана депутатом Саратовской областной думы четвертого созыва, в 2012-м — пятого, в 2017 году — депутатом облдумы шестого созыва.

Также Алла Лосина является председателем комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике.

Ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Алла Лосина замужем, воспитала двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU