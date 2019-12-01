1 декабря день рождения отмечает Алла Лосина
Сегодня, 1 декабря, депутат Саратовской областной думы Алла Лосина отмечает день рождения.
Алла Вальтеровна родилась в городе Сатка Челябинской области, в 1981 году окончила СГУ по специальности «Русский язык и литература», а в 2000 — ПАГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 1981 по 1982 годы трудилась редактором газеты «Прогресс» НПО «Алмаз» в Саратове, с 1982 по 2007 — была редактором, ведущей и специальным корреспондентом ГТРК «Саратов».
В 2007 она была избрана депутатом Саратовской областной думы четвертого созыва, в 2012-м — пятого, в 2017 году — депутатом облдумы шестого созыва.
Также Алла Лосина является председателем комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике.
Ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».
Алла Лосина замужем, воспитала двоих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU