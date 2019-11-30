Под Саратовом водитель Chevrolet Niva погиб в столкновении с а/м Mercedes
Пострадали два пассажира
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Возле поселка Ягодная Поляна Татищевского района Саратовской области столкнулись Mercedes и Chevrolet Niva.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на трассе Нижний Новгород – Саратов.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva допустил столкновение с иномаркой. 39-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.
В автомобиле Mercedes пострадали два пассажира. Их осматривают врачи «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU