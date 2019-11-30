Под Саратовом водитель грузовика пытался объехать фуру и устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 19:52 2019-11-30T19:52:48+03:00

Авария произошла неподалеку от поворота на Базарный Карабулак

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Сегодня, 30 ноября, неподалеку от поворота на Базарный Карабулак в Саратовском районе произошла авария.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным грузовик Freightliner хотел объехать опрокинувшийся большегруз, который лежал на дороге.

Однако он влетел в Toyota rav 4, а иномарка столкнулась с машиной марки «Газель Next».

В результате аварии пострадала девятилетняя девочка и 37-летняя женщина из салона Toyota, 32-летний водитель внедорожника и 46-летний мужчина, который управлял грузовиком.

Прибывшие врачи ЦМК госпитализировали женщину и ребенка, остальных пострадавших медики скорой помощи доставили в больницу.

На месте работают сотрудники ЦМК, бригада Областной службы спасения, пожарные инспекторы ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU