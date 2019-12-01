Первый день зимы встретит снегом жителей Саратовской области

СЕГОДНЯ 07:47 2019-12-01T07:47:42+03:00

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Сегодня, 1 декабря, в Саратовской области ожидается облачная погода с дождем и снегом, утром будет туман с видимостью 500 метров и менее, гололед 6 мм и менее.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-востока, переходя на северо-запад, со скоростью 6–11 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с.

Температура будет колебаться в значениях от -2 до +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU