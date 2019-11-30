Театр юного зрителя представил новую версию «Бури» Шекспира

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-30T18:46:52+03:00

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30 ноября на сцене саратовского театра юного зрителя состоялась премьера спектакля «Буря» по пьесе Уильяма Шекспира. Режиссером-постановщиком выступила Наталья Шумилкина (Москва). Она предложила использовать в своей постановке новый перевод, которая создала Татьяна Тульчинская, театральный переводчик, автор драматический адаптаций и инсценировок. Тульчинская не только перевела пьесу, но и адаптировала ее специально для ТЮЗов, чтобы спектакль по шекспировскому тексту был понятен современному поколению.

Фото Армена Осипяна

Постановочная труппа из Москвы во главе с режиссером Натальей Шумилкиной приготовила для саратовских зрителей множество сюрпризов, полетов, цирковых трюков и других специальных театральных эффектов. Каждая сцена заставляла удивляться возможностям сцены саратовского театра юного зрителя. Так, например, для оформления спектакля используется 900 метров канатов разного диаметра, а для перевоплощения по ходу действия постановки артисты используют десятки фантастических головных уборов и масок.

Фото Армена Осипяна

«Бурю» Шекспира традиционно считают одной из последних в его творчестве. Первая постановка состоялась в 1611 году. Уже больше четырехсот лет пьесу великого драматурга ставят на всех ведущих театральных площадках мира. Фабула «Бури» послужила Шекспиру предлогом для синтетического изображения человечества. Начиная первобытной дикостью Калибана, кончая мудростью благородного Просперо. В новом спектакле ТЮЗа каждый актер тонко и эмоционально чувствует своего героя. На роль принца Фердинанда был приглашен студент 4 курса мастерской Игоря Баголея Алексей Анисимов. Актер уверенно чувствует себя на сцене и блестяще справляется со столь сложной ролью. Работа в «Буре» стала его дебютом на сцене ТЮЗа.

Фото Армена Осипяна

Действие шекспировской пьесы переносит зрителя в волшебный и фантастический мир. Предательство брата Антонио привело герцога Просперо (Алексей Ротачков) и его дочь Миранду (Вера Яксанова) на затерянный остров. Просперо на помощь призывает духа по имени Ариэль и зачаровывает экипаж целого корабля, на котором плывет король Алонзо. Автор драматургической адаптации Татьяна Тульчинская превратила роль духа Ариэля из мужского персонажа в женский. Наталья Шумилкина же назначила сразу четырех актрис, которые находятся в одно время на сцене (Ирина Протасова, Анастасия Бескровная, Ольга Лисенко, Эльвира Иртуганова).

Фото Армена Осипяна

По словам режиссера, Ариэль – волшебная субстанция, которая выполняет разные задачи, и делает это по-разному. Фердинанд, сын неаполитанского короля Алонзо, при первой встрече влюбляется в Миранду. Юноша пленен красотой девушки.

Фото Армена Осипяна

Оригинально в спектакле была представлена роль Калибана. Артист театра Евгений Сафонов предпочел роль дикаря Калибана роли принца Фердинанда. По словам актера, он даже не сомневался в своем выборе. Сафонов в основном исполняет положительных героев, в новом спектакле он также успешно справляется с ролью невежественного дикаря.

Фото Армена Осипяна

Особую атмосферу чуда в шекспировской истории помогает создать специально написанная музыка от театрального композитора Ивана Волкова (Москва). Отдельное восхищение вызывала работа художника по свету Тараса Михалевского. Дополняли пьесу Шекспира выразительные пластические номера. Хореографом-постановщиком выступила Лика Шевченко (Москва).

Фото Армена Осипяна

Репертуар саратовского ТЮЗа пополнился ярким и захватывающим спектаклем, который будет столь же востребован, как и взятая за основу пьеса Уильяма Шекспира. Классический текст английской драматургии, воплощенный на сцене саратовского театра, будет еще долго покорять сердца зрителей. На премьерные показы 30 ноября и 1 декабря все билеты проданы. В новом году показ состоится 11 января.

ИСТОЧНИК KP.RU