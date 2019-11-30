Названы победители фестиваля «Театральное Приволжье»

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-30T16:46:22+03:00

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Завершился окружной этап самого массового и зрелищного молодежного фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье».

За звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего в проекте, который был запущен по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, приняло участие около семи тысяч юных актеров. Их спектакли посмотрели более 100 тысяч человек.

Фестиваль стал настоящим театральным праздником, одним из самых ярких молодежных проектов Года театра в России.

Торжественную церемонию подведения итогов фестиваля в прямом эфире смотрели во всех регионах ПФО. Юных актеров приветствовали их именитые коллеги. Видеообращение с напутствием и пожеланием удачи на творческом пути для ребят записали известные актеры: народный артист России Андрей Соколов и актер театра и кино Андрей Гайдулян.

Победителей выявило народное голосование и оценки профессионального жюри, которые складывались в соотношении 50 на 50. Свои голоса за любимых актёров отдали почти 30 тысяч человек.

В номинации «Лучший школьный театр» победу одержала образцовая театральная студия «Пауза» из Республики Башкортостан. Их «Сказка о Емеле - Лодыре» запомнилась зрителям яркой актерской игрой и неподдельными эмоциями.

Звание лучшего студенческого театра округа зрители и жюри присудили межвузовскому студенческому театру «Абрикосовый сад» из Чувашской Республики.

Ребята в своей работе «Мой дедушка был вишней» говорят со зрителем о проблемах отцов и детей и о том, как в любом возрасте не терять искренность и оставаться открытым миру и людям.

Победу в номинации «Лучший режиссер среди студенческих театров» жюри присудило Дмитрию Миронову из Чувашской Республики за спектакль «Мой дедушка был вишней» по повести Анджелы Нетти.

Лучшим режиссером среди школьных театров стала Наталья Кучишкина из Пензенской области. Победу ей принесла постановка «Тим Талер, или Проданный смех» по произведению Джеймса Крюса.

Звание лучшего актера среди студенческих театров теперь будет с гордостью носить Вячеслав Краснов из Чувашской Республики, исполнивший роль Тонино в спектакле «Мой дедушка был вишней». Первое место за лучшую актерскую игру среди школьных театров досталось Ивану Шашлову из Саратовской области. Иван сыграл главную роль Утенка в пластической драме по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок».

В номинации «Лучшая актриса среди студенческих театров» в лидеры вышла Ляйсан Гатауллина из Республики Татарстан. Роль Фатыймы в спектакле «Парковка» полюбилась многим зрителям фестиваля и принесла Ляйсан заслуженную славу.

Лучшей актрисой школьного театра эксперты выбрали Розу Коробову из Чувашской Республики, блистательно сыгравшую роль Яны в спектакле «Наброски судьбы». Победители в номинации «Школьные и студенческие театральные коллективы» получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового спектакля от 100 до 200 тысяч рублей. А для режиссеров и актеров, ставших лучшими, подготовлен творческий подарок — поездка в Москву на спектакли ведущих театров России.

Победителей на торжественной церемонии закрытия фестиваля 16 декабря лично поздравит полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU