В поселке Солнечный наркоман украл два комплекта постельного белья
Мужчину задержали
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Полиция поселка Солнечный раскрыла кража из магазина на улице Антонова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 16 ноября в 9:30 неизвестный посетитель унес и не заплатил за два комплекта постельного белья стоимостью 7,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 45-летний наркоман-рецидивист, который признался, что продал похищенное неизвестному.
На гражданина завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU