В поселке Солнечный наркоман украл два комплекта постельного белья

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-30T16:02:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция поселка Солнечный раскрыла кража из магазина на улице Антонова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 16 ноября в 9:30 неизвестный посетитель унес и не заплатил за два комплекта постельного белья стоимостью 7,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 45-летний наркоман-рецидивист, который признался, что продал похищенное неизвестному.

На гражданина завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU