В Саратове выберут самый новогодний магазин

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-30T14:00:17+03:00

Соперники будут состязаться в четырех номинациях

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В Саратове с 16 по 25 декабря пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление торговой точки.

Соответствующий приказ подписан министром экономического развития области Юлией Шваковой.

Предприниматели будут участвовать в номинациях на лучшее оформление торговых комплексов и гипермаркетов, супермаркетов, универсамов и объектов сетевого ритейла, а также магазинов местного значения.

Жюри оценит украшение фасада, торгового зала, вывески и витрин, наличие новогодней атрибутики.

ИСТОЧНИК KP.RU