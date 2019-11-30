2019-11-30T14:00:17+03:00
Общество

В Саратове выберут самый новогодний магазин

Соперники будут состязаться в четырех номинациях
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове с 16 по 25 декабря пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление торговой точки.

Соответствующий приказ подписан министром экономического развития области Юлией Шваковой.

Предприниматели будут участвовать в номинациях на лучшее оформление торговых комплексов и гипермаркетов, супермаркетов, универсамов и объектов сетевого ритейла, а также магазинов местного значения.

Жюри оценит украшение фасада, торгового зала, вывески и витрин, наличие новогодней атрибутики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовский «Кристалл» проиграл «Чебоксарам»
В Татищевском районе мужчина украл мойку из бани пенсионера
Без воды остались жители Ленинского района
В Саратове на улице Танкистов столкнулись две иномарки
В Заводском районе на шесть часов закроют переезд
В Саратове пройдет конкурс фокусников
На трассе под Саратовом произошло две аварии
Под Саратовом в селе Варваровка из-за бешеной собаки объявили карантин
В Саратове парень украл золото на 50 тыс. рублей
В депо Саратова поступило два новых троллейбуса
Выбраны лучшие проекты благоустройства скверов в Саратовской области
Мошенники оставили саратовца без денег и планшета
В Саратове пенсионер переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса ВАЗа
В Саратове безработный проломил гараж ради кражи инструментов
В Энгельсском районе Renault Logan влетел в дерево: пассажир скончался
В Балаково два наркомана залезли в окно магазина и украли еду
В Энгельсском районе ВАЗ насмерть сбил мужчину
Сегодня в Саратове пройдет сельхозярмарка
В Марксе грузовик влетел в ВАЗ
В Саратове пенсионерка отдала 170 тыс. рублей за спасение «сына»
Водителей Саратовской области призывают к осторожности в туман
В Саратовской области сегодня будет метель