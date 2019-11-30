В Саратове выберут самый новогодний магазин
Соперники будут состязаться в четырех номинациях
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В Саратове с 16 по 25 декабря пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление торговой точки.
Соответствующий приказ подписан министром экономического развития области Юлией Шваковой.
Предприниматели будут участвовать в номинациях на лучшее оформление торговых комплексов и гипермаркетов, супермаркетов, универсамов и объектов сетевого ритейла, а также магазинов местного значения.
Жюри оценит украшение фасада, торгового зала, вывески и витрин, наличие новогодней атрибутики.
ИСТОЧНИК KP.RU