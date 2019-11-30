На трассе под Саратовом произошло две аварии
Сегодня, 30 ноября, в 10:20 на 274 км трассы, идущей из Сызрани в Волгоград, Volvo с прицепом опрокинулась на левый бок, после чего водителя с травмами госпитализировали.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области, спустя время на этом же участке дороги произошла еще одна авария.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Toyota Corolla влетела в машину марки DAF, после чего влетела в «Газель». В результате аварии никто не пострадал.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Водителей призывают избегать резких маневров и езды на большой скорости, учитывать погодные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU