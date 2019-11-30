Под Саратовом в селе Варваровка из-за бешеной собаки объявили карантин
Губернатор подписал соответствующее постановление
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В селе Варваровка Пугачевского района Саратовской области с 27 ноября объявлен карантин.
Соответствующие постановление подписал глава региона Валерий Радаев.
Причиной тому стала собака, которая пала из-за бешенства в личном подсобном хозяйстве восьмого дома на Коммунистической улице.
Теперь местных животных ждет вакцинация, а тех, кто уже заболел, умерщвление.
ИСТОЧНИК KP.RU