Выбраны лучшие проекты благоустройства скверов в Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-30T11:45:53+03:00

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В Саратовской области выбрали лучшие проекты благоустройства скверов, реализованные в регионе в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Жильё и городская среда» для участия в федеральном конкурсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, члены комиссии выбрали проспекте Кирова и сад имени Радищева, сквер имени Грушина и Театральный в Вольске, детский парк в Балакове.

Напомним, что в 2019 году на ремонт 75 общественных и 245 дворовых территорий было направлено 821,3 млн рублей.

В 2020 году в области продолжат реализовывать нацпроект «Жильё и городская среда», в рамках которого на благоустройство не менее 101 общественных территорий и дворов предусмотрено 747 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU