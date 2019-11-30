Мошенники оставили саратовца без денег и планшета
Доверчивый мужчина хотел купить товар в интернете
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В отдел полиции №4 Ленинского района обратился саратовец с заявлением о мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, на одном из сайтов в интернете он заказал планшет. Ему позвонили и сказали, что курьер в течение 50 дней привезет технику после полной предоплаты.
Гражданин выполнил все условия, после чего сайт исчез, а номер не отвечал.
По факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU