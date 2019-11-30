В Саратове безработный проломил гараж ради кражи инструментов
Мужчина во всем признался
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Полиция Заводского района раскрыла кражу из гаража.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 27 по 28 октября неизвестные проломили стену сооружения и унесли семь литых дисков, а также электроинструменты на общую сумму 13,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 37-летний мужчина, у которого изъяли диски, после чего отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU