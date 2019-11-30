2019-11-30T08:58:01+03:00
Происшествия

В Саратове пенсионерка отдала 170 тыс. рублей за спасение «сына»

Парень якобы нашел наркотики
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около 4 утра, 27 ноября, 84-летней жительнице Ленинского района позвонил неизвестный и представился ее сыном.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, человек рассказал, что нашел сумку с наркотиками и теперь, чтобы не сесть в тюрьму, ему нужно 200 тыс. рублей.

Перепуганная пенсионерка ответила ему, что таких денег нет, в наличии только 170 тыс. рублей. Она сняла деньги в банке и отдала их подъехавшему туда мужчине.

Когда гражданка поняла, что это были мошенники, она обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Энгельсском районе Renault Logan влетел в дерево: пассажир скончался
В Балаково два наркомана залезли в окно магазина и украли еду
В Энгельсском районе ВАЗ насмерть сбил мужчину
Сегодня в Саратове пройдет сельхозярмарка
В Марксе грузовик влетел в ВАЗ
Водителей Саратовской области призывают к осторожности в туман
В Саратовской области сегодня будет метель
В пруду парка «Патриот» в Энгельсе утонул юноша
Саратовское правительство берет кредит 6,9 млрд рублей на три года
На Усть-Курдюмской начинают менять водовод
Панков: Какой бизнес, если дольщики столько лет ждали свое жилье?
Сдача дома ЖСК «Строитель» в Саратове отложена на полгода
Валерий Радаев обрушился с критикой на Михаила Исаева
Михаил Исаев заверил, что средства на зарплату учителям будут заведены
Специалист по гериатрии: Задача врача-гериатра улучшить жизнь пенсионеров
В Саратовской области создано 17 тыс. рабочих мест
Лучший детский и студенческий театры ПФО выберут 30 ноября
Лишенная родительских прав мать задолжала детям полмиллиона рублей
Работай, производи и совершенствуй
Если есть идея, нужно пытаться ее реализовывать
На трассе под Саратовом водитель перевернувшегося УАЗа погиб на месте
В Саратове покажут «Карнавальную ночь» на сцене театра оперы и балета
Обозначены требования для дизайн-кода Саратова
Пьянствующий мужчина сгорел в заброшенном доме под Саратовом
Эвакуация на штрафстоянку обойдется саратовцам в 2,1 тыс. рублей
Мэр Саратова признал бизнесменов не «мышковать» и стать примером для других
В Саратове планируют модернизировать трамвайные маршруты №2, 5 и 7