В Саратове пенсионерка отдала 170 тыс. рублей за спасение «сына»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-30T08:58:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 4 утра, 27 ноября, 84-летней жительнице Ленинского района позвонил неизвестный и представился ее сыном.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, человек рассказал, что нашел сумку с наркотиками и теперь, чтобы не сесть в тюрьму, ему нужно 200 тыс. рублей.

Перепуганная пенсионерка ответила ему, что таких денег нет, в наличии только 170 тыс. рублей. Она сняла деньги в банке и отдала их подъехавшему туда мужчине.

Когда гражданка поняла, что это были мошенники, она обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU