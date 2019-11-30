Водителей Саратовской области призывают к осторожности в туман
Госавтоинспекция напомнила жителям Саратовской области об аккуратности на дорогах, которая особенно важна сегодня — во время гололедицы, тумана с видимостью 500 метров и менее, а также мокрого снега.
Водителям стоить помнить, что в таких условиях предметы
визуально выглядят более отдаленными, чем в реальности, а влага на дороге способствует уменьшению сцепления колес.
Поэтому нужно обратить внимание на соблюдение безопасной дистанции и
бокового интервала между автомобилями и отказ от езды на большой скорости, использование ближнего света и противотуманных фар. Особо внимательными надо быть вблизи пешеходных переходов.
ИСТОЧНИК KP.RU