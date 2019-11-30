Водителей Саратовской области призывают к осторожности в туман

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-30T08:11:27+03:00

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Госавтоинспекция напомнила жителям Саратовской области об аккуратности на дорогах, которая особенно важна сегодня — во время гололедицы, тумана с видимостью 500 метров и менее, а также мокрого снега.

Водителям стоить помнить, что в таких условиях предметы

визуально выглядят более отдаленными, чем в реальности, а влага на дороге способствует уменьшению сцепления колес.

Поэтому нужно обратить внимание на соблюдение безопасной дистанции и

бокового интервала между автомобилями и отказ от езды на большой скорости, использование ближнего света и противотуманных фар. Особо внимательными надо быть вблизи пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU