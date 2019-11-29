2019-11-29T19:17:46+03:00
Происшествия

В пруду парка «Патриот» в Энгельсе утонул юноша

Еще один провалившийся под лед парень смог выбраться из воды
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области утонул молодой человек.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия случилась на пруду парка «Патриот».

По предварительной версии, двое парней в возрасте 16 и 21 года гуляли по льду водоема. Тот провалился, и оба ушли под воду. Один смог выбраться самостоятельно, а второго извлекли спасатели, но юноша уже был мертв.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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