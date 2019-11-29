На Усть-Курдюмской начинают менять водовод
Причина — постоянные аварии
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На Усть-Курдюмской в Саратове завтра, 30 ноября, начинается перекладка водопровода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы будут вестись на участке 200 метров от Шевыревской до Державинской.
На предприятии пояснили, что в последнее время увеличилось число течей на водоводе. Это приводит не только к отключению воды в домах, но и затоплению подвалов.
В связи с ростом социальной напряженности было принято решение заменить изношенные коммуникации на пластиковые трубы диаметром 225 мм в кратчайшие сроки.
Работы планируется завершить до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU