На Усть-Курдюмской начинают менять водовод

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-29T17:08:59+03:00

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На Усть-Курдюмской в Саратове завтра, 30 ноября, начинается перекладка водопровода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы будут вестись на участке 200 метров от Шевыревской до Державинской.

На предприятии пояснили, что в последнее время увеличилось число течей на водоводе. Это приводит не только к отключению воды в домах, но и затоплению подвалов.

В связи с ростом социальной напряженности было принято решение заменить изношенные коммуникации на пластиковые трубы диаметром 225 мм в кратчайшие сроки.

Работы планируется завершить до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU