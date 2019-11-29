2019-11-29T17:08:17+03:00
Общество

Панков: Какой бизнес, если дольщики столько лет ждали свое жилье?

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об очередном заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо возводить жилье для людей, а не для коммерческой выгоды.

- Перед рабочей группой напомнил Писному эпизод из фильма «Кавказская пленница». Говорю, или тебя председатель ЖСК Милова ведет смотреть забивку свай 10 декабря, или я его веду к начальнику УВД Трифонову. Генерал сегодня пришел специально в форме.

Вчера встречались с моими дольщиками ЖСК «Возрождение» в Балаково. Беспокоятся, чтобы коммерческие подъезды не строились раньше тех, что предназначены для них. Сегодня перед рабочей группой вместе задали этот вопрос Писному. Какой бизнес, если люди столько лет ждали жилье, за которое отдали сбережения, ипотеки? И на повестке еще два ЖСК, которые курирую: «Наумовский» и «Строитель». Дольщики «Наумовского» получат компенсацию до конца года, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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