Сдача дома ЖСК «Строитель» в Саратове отложена на полгода

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-29T17:06:41+03:00

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На заседании по проблемам обманутых дольщиков в правительстве Саратовской области 29 ноября были рассмотрены семь домов, которые планировали сдать до конца года.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в ходе обсуждения выяснилось, что дом ЖСК «Строитель» на перекрестке улиц Рамаева и Мичурина в этом году не будет сдан. Там, по словам мэра Саратова Михаила Исаева, заказана корректировка проекта, идет кладка кирпича на восьмом этаже. Сдача переносится на июль 2020 года.

Еще один дом, который не сдадут в этом году, — №3 в микрорайоне 3г в Балакове. Там после простоя начало работу АО «Саратовоблжилстрой» Леонида Писного, но стройка пока на уровне фундамента.

ЖСК «Феникс» на Бардина, 10 в Саратове должен был сдаваться 1 декабря, мэр пообещал, что это произойдет в ближайшие дни.

На 27 декабря ожидается завершение и сдача дома на улице Майская, который достраивает ООО «Стройлюкс». Еще на несколько дней затянется благоустройство. До конца года выплатят компенсации дольщикам дома на Наумовской, где дом вообще не построен.

Дом «Феникс-2010» готов, нужно выкупить участок земли для пожарного проезда. Переговоры с собственником прошли, до 25 декабря должна пройти сделка, и дом будет сдан.

В Энгельсе дом ООО «Кригор» в поселке Зеленый губернатор Радаев поручил сдать к 21 декабря. Энгельсские власти пообещали это выполнить.

Губернатор напомнил, что с учетом сданных ранее в этом году трех домов, выходит всего восемь успеют до новогодних праздников сдать.

- А обещали мы и брали обязательства — десять, — Радаев попросил комментарии от Минстроя.

Чиновники доложили, что есть два других дома, которые ранее не рассматривали, но есть возможность их сдать и выйти на запланированные цифры — расселить дольщиков ЖСК «Гелиос-2003» и достроить дом на 1-м Артельном проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU