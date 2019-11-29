2019-11-29T17:01:58+03:00
Общество

Валерий Радаев обрушился с критикой на Михаила Исаева

Парковками на Привокзальной площади теперь займется Александр Стрелюхин
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 29 ноября, посетил Привокзальную площадь.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он остался недоволен организацией парковочных мест.

В частности, Радаев раскритиковал главу города Михаила Исаева, отметив «нежелание работать».

- Город три месяца не может создать условия для нормальной парковки жителей. Кредит доверия исчерпан! — заявил губернатор.

Он поручил заняться проблемой вице-губернатору — председателю правительства Александру Стрелюхину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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