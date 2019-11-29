Валерий Радаев обрушился с критикой на Михаила Исаева
Парковками на Привокзальной площади теперь займется Александр Стрелюхин
.
Изменить размер текста:
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 29 ноября, посетил Привокзальную площадь.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он остался недоволен организацией парковочных мест.
В частности, Радаев раскритиковал главу города Михаила Исаева, отметив «нежелание работать».
- Город три месяца не может создать условия для нормальной парковки жителей. Кредит доверия исчерпан! — заявил губернатор.
Он поручил заняться проблемой вице-губернатору — председателю правительства Александру Стрелюхину.
ИСТОЧНИК KP.RU