Специалист по гериатрии: Задача врача-гериатра улучшить жизнь пенсионеров

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-29T14:53:04+03:00

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На конференции, прошедшей сегодня, 29 ноября, в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов», заведующая стационаром №2 Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн и главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава области Надежда Шульпина рассказала, что существуют три уровня гериатрии — амбулаторно-поликлинический, открытие коек в больницах и гериатрический центр.

В госпитале для ветеранов войн есть 100 коек, в городской больнице №10 — 30. Также в области 13 кабинетов врачей-гериатров.

Надежда ШульпинаФото: Ольга Симонова

- Задача врача-гериатра улучшить жизнь пенсионеров, — отметила Шульпина.

Также на конференции выступил председатель Саратовского областного совета ветеранов Евгений Усков. Он рассказал, что в совете сейчас состоит 570 человек.

Евгений УсковФото: Ольга Симонова

- Стараемся приучать ветеранов к активному образу жизни, они наш золотой фонд, — подчеркнул Усков.

Одно из направлений, которое реализует совет, — художественная самодеятельность.

- В период между сменами в детских оздоровительных лагерях туда заезжают ветераны. Проводятся конкурсы, художественная самодеятельность и многое другое, — отметил председатель Саратовского областного совета ветеранов.

Он напомнил и о взаимодействии с молодым поколением. Так, в музее боевой и трудовой славы проходит ежегодное мероприятие, на котором ветераны выдают подросткам паспорта.

Председатель комитета по социальной политике Саратовской облдумы Евгений Ковалев отметил, что человек стареет не от старости, а от осознания этого.

- Наша задача: создать все условия, чтобы с пенсией жизнь только начиналась, — подчеркнул Ковалев.

Надежда Шульпина также напомнила о реализации проекта «Активное долголетие», инициатором и координатором которого является Ковалев.

В рамках проекта проходят школы «Академия памяти и «Профилактика падений».

Проводятся выезды врачей узких направлений в отдаленные районы и совещания с социальными и медицинскими работниками, в ходе которых обсуждают также и гериатрическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU