В Саратовской области создано 17 тыс. рабочих мест

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-29T15:05:55+03:00

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В Саратовской области за три квартала 2019 года создано 17 тыс. рабочих мест.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития, большая часть из них — 10,9 тыс. вакансий — появилась в малом бизнесе.

- Отмечу, что 81% новых рабочих мест создано на крупных и средних предприятиях в реальном секторе экономики и в сфере услуг, в том числе при реализации инвестиционных проектов, — отметила министр Юлия Швакова.

В социальной сфере введено 1 128 рабочих мест.

Инвестпроекты, которые реализуются в Саратовской области, предполагают создание 9,4 тыс. рабочих мест.

В рамках реализации национальных проектов в 2019 году в регионе будет завершено строительство 37 объектов социальной сферы в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, что позволит обеспечить занятость более 1,1 тыс. человек.

Напомним, в Саратовской области реализуется нацпроет «Производительность труда и поддержка занятости».

ИСТОЧНИК KP.RU