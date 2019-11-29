Лучший детский и студенческий театры ПФО выберут 30 ноября

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-29T15:03:40+03:00

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Большой творческий марафон среди детских и студенческих театров был объявлен по инициативе полпреда в ПФО Игоря Комарова в рамках всероссийского Года театра.

Саратовские актеры на своих страницах в социальных сетях запустили челлендж. Всем желающим предложено разместить на своей странице призыв к голосованию за лучший спектакль фестиваля. Старт челленджу дал руководитель молодежного театра «Штурм», актер театра кукол «Теремок» Алексей Усов.

К челленджу уже присоединились учреждения и деятели сфер культуры и образования области. Присоединиться к голосованию за лучший спектакль окружного фестиваля призвала министр образования Саратовской области Ирина Седова.

- К театральному искусству я отношусь с особым трепетом. Для меня просмотр спектакля — это семейная добрая традиция. Все вместе — дети, внуки, друзья. Это возможность испытывать эмоции, чувства, бурю событий не только героям, но и нам, зрителям, в окружении родных и близких. Давайте поддержим новый проект, на который школьные и студенческие коллективы представили свои спектакли! — подчеркнула она.

Подводя итоги фестиваля «Театральное Приволжье», можно сказать, что его школьные и студенческие постановки посмотрели более 100 тыс. человек. В спектаклях приняли участие более 7 тыс. молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов ПФО.

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Юные актеры в своих спектаклях ставили вечные вопросы о любви, верности, чувстве долга и смысле жизни. Своими творческими находками ребята активно делились с другими. За время регионального и окружного этапов фестиваль стал большим социальным проектом. Его участники показывали свои спектакли в детских домах и домах престарелых, проводили квесты по мотивам спектаклей, театральные перформансы и «баттлы», мастер-классы, флешмобы, театральные марафоны и эстафеты, творческие встречи и круглые столы.

Идея проведения такого масштабного события для творческой молодежи — личная инициатива полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Молодых актеров активно поддерживали главы всех регионов ПФО. Они приходили на спектакли, встречались с ребятами после показов, призывали болеть за ребят в социальных сетях, где проект нашел много сторонников. Так, общее число просмотров видеоконтента на YouTube-канале фестиваля достигло 35 тыс.

СПРАВКА

Поддержать понравившуюся постановку Фестиваля «Театральное Приволжье» можно будет 29 ноября с 14:00. Для этого достаточно позвонить по бесплатной линии 8-800-350-35-43 и набрать в тональном режиме номер спектакля (от 1 до 14 — студенческие спектакли, от 15 до 28 — школьные. Подробности: vk.com/@theatres.fest-golosovanie). Продлится голосование ровно 24 часа. Саратовскую область представляют два спектакля: «Старик и море» студенческого театра «Штурм» Саратовского социально-экономического института и «Гадкий утенок» в исполнении детской театральной студии «Театралика». По правилам организаторов, возможности проголосовать за представителей своего региона нет. Итоги голосования подведут в прямом эфире 30 ноября на сайте театральноеприволжье.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU