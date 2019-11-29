Лишенная родительских прав мать задолжала детям полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-29T14:59:12+03:00

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В Татищевском районе Саратовской области женщину наказали за неисполнение родительских обязанностей.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, женщина лишена родительских прав из-за своего асоциального образа жизни. Она должна ежемесячно выплачивать алименты на содержание детей, но уклонялась. За этого нерадивую мать отправили на обязательные работы на 20 часов.

Несмотря на наказание, гражданка не начала выплачивать деньги. В общей сложности она задолжала почти 500 тыс. рублей.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщину вновь отправили на полугодовые исправительные работы, где будут взыскивать часть заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU