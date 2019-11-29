На трассе под Саратовом водитель перевернувшегося УАЗа погиб на месте
Пассажир был госпитализирован
Изменить размер текста:
В Саратовской области утром 29 ноября случилось смертельное ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Вольского района, авария случилась в 11 часов на 3-м км автоподъезда к селу Барановка от автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград.
По предварительной версии, 51-летний водитель автомобиля УАЗ-315196 не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
От полученных травм шофер скончался, его 51-летний пассажир был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU