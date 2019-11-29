2019-11-29T14:04:18+03:00
Общество

На трассе под Саратовом водитель перевернувшегося УАЗа погиб на месте

Пассажир был госпитализирован
Екатерина Семенова
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В Саратовской области утром 29 ноября случилось смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Вольского района, авария случилась в 11 часов на 3-м км автоподъезда к селу Барановка от автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград.

По предварительной версии, 51-летний водитель автомобиля УАЗ-315196 не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

От полученных травм шофер скончался, его 51-летний пассажир был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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