Обозначены требования для дизайн-кода Саратова
Сегодня, 29 ноября, прошла встреча представителей городской власти с саратовскими бизнесменами.
Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству Саратова Виталий Желанов рассказал о требованиях для вывесок дизайн кода города.
Саратов делится на исторические улицы, где расположены старинные здания, и на размещение вывесок на них есть серьезные ограничения. Есть типовые улицы, где требования не столь серьезны, с послаблениями.
Чиновник наглядно представил, какие вывески будут уместны на обоих видах улиц.
.Фото: Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU