2019-11-29T13:41:29+03:00
Общество

Обозначены требования для дизайн-кода Саратова

Предпринимателям рассказали, какими должны быть вывески на их заведениях
Дарья Вострикова
Поделиться:
..Фото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 ноября, прошла встреча представителей городской власти с саратовскими бизнесменами.

Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству Саратова Виталий Желанов рассказал о требованиях для вывесок дизайн кода города.

Саратов делится на исторические улицы, где расположены старинные здания, и на размещение вывесок на них есть серьезные ограничения. Есть типовые улицы, где требования не столь серьезны, с послаблениями.

Чиновник наглядно представил, какие вывески будут уместны на обоих видах улиц.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24