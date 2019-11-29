Обозначены требования для дизайн-кода Саратова

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-29T13:41:29+03:00

Предпринимателям рассказали, какими должны быть вывески на их заведениях

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Сегодня, 29 ноября, прошла встреча представителей городской власти с саратовскими бизнесменами.

Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству Саратова Виталий Желанов рассказал о требованиях для вывесок дизайн кода города.

Саратов делится на исторические улицы, где расположены старинные здания, и на размещение вывесок на них есть серьезные ограничения. Есть типовые улицы, где требования не столь серьезны, с послаблениями.

Чиновник наглядно представил, какие вывески будут уместны на обоих видах улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU