Пьянствующий мужчина сгорел в заброшенном доме под Саратовом

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-29T13:15:59+03:00

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В Красном Куте Саратовской области ночью сгорел мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата доследственная проверка.

Пожар начался в частном доме на улице Железнодорожная около часа ночи. Местные жители вызвали МЧС, которые после тушения обнаружили на пепелище тело 59-летнего мужчины с сильными ожогами.

Известно, что дом был заброшен, а мужчина, склонный к употреблению алкоголя, просто поселился в нем. По версии следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем — видимо, мужчина пытался согреться, так как электричество и газ в доме были отключены.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU