Мэр Саратова признал бизнесменов не «мышковать» и стать примером для других

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-29T13:35:15+03:00

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Сегодня, 29 ноября, мэр Саратова Михаил Исаев обсудил дизайн-код проспекта Кирова с бизнесменами.

- Мы получили право наказывать штрафами тех бизнесменов, кто не вписывается в дизайн-коды со своими вывесками. Это не значит, что завтра уже придут и начнут наказание. У нас нет задачи таким способом пополнять бюджет. Будет предупреждение, а спустя несколько месяцев — штраф, — уточнил мэр.

Он добавил, что если бизнесмены хотят что-то реконструировать, лучше прийти к власти и попросить помощи. Гораздо хуже будет «мышковать», что впоследствии приведет в тупик — невыдачам разрешений т. к. уже сделано все не так и т. д.

Михаил Исаев обозначил, что изменения невозможны, если предприниматели будут воспринимать все в штыки. Будет «пестрота и шахматка», что неправильно. Он призвал бизнесменов в центре города стать примером для других районов, который он мог бы показать уже весной.

Мэр призвал предпринимателей к весне 2020 года вписаться в дизайн-коды и отметил, что в течение нескольких лет таким образом «можно получить другой город».

- В том году в Саратов причалило свыше 300 кораблей, где были иностранцы. Они будут ходить по маршрутам, которые мы развиваем, историческим. Заходить в ваши кафе, — призвал бизнесменов мэр подумать о внешнем виде зданий.

Он заметил, что девиз «мой домик — меня в нем не трогайте» работать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU