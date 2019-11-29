В Саратове планируют модернизировать трамвайные маршруты №2, 5 и 7

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-29T13:31:44+03:00

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Сегодня, 29 ноября, мэр Саратова Михаил Исаев провел встречу с городскими предпринимателями.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одним из рассмотренных вопросов было состояние жилого фонда.

- Есть некоторые темы, которые нужно было решать 10–12 лет назад, а какие-то решения не принимать, — отметил глава Саратова.

Мэр обозначил проблему аварийного фонда: всего чуть больше 7 тыс. многоквартирных домов по Саратову. Из них почти 2,5 тыс. зданий — с признаками ветхости и аварийности. В прошлом году расселили 400, в этом запланировано 318. Сложнее с центральной частью города, где половина ветхих домов это памятники культуры или архитектуры.

Кроме того, Михаил Исаев сообщил, что большинство аварийных домов находится в Заводском районе.

Мэр подчеркнул, что дома сносят. При этом если для ветхих бараков требуется минимум усилий по демонтажу, то большие здания требуют изрядных затрат — от 2 до 4 млн рублей.

Кроме того, была затронута тема строительства дорог и тротуаров.

- В районе 200 млн рублей надо тратить на восстановление и строительство тротуаров. Тогда потребуется около трех лет на решение проблемы. В следующем году хотим поставить задачу 150 млн рублей, в этом заложили 60 млн рублей. В следующем году будем продолжать Московскую улицу, делать улицу Кутякова, — отметил он.

Михаил Исаев также остановился на плохом состоянии горэлектротранспорта. У СГЭТ 500 млн рублей долга и планы: оптимизировать трамвайные маршруты №№2, 5 и 7, где вагоны возят по два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU