2019-11-29T14:29:15+03:00
Общество

Для услуг престарелым жителям Саратовской области закуплено 29 автобусов

Ольга Симонова
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Наталья КозинаНаталья КозинаФото: Ольга Симонова
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Сегодня, 29 ноября, в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» прошел круглый стол, посвященный федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Зампред комитета социального обслуживания населения министерства социального развития Саратовской области Наталья Козина рассказала, что в регионе есть 39 комплексных центров социального обслуживания. В них есть спортивные залы, комнаты психологической разгрузки, пункты проката реабилитационных средств. На их функционирование из областного бюджета выделено 4,6 млн рублей. К 5 декабря дооборудуют центр социального обслуживания Саратова.

- У нас есть различные программы: «Шаг за шагом», который помогает реабилитироваться людям после тяжелых болезней или травм, «Учебная кухня» — занятия с маломобильными гражданами, которых заново обучают бытовым занятиям. С 2022 года планируется ввести в работу службу сиделок, — рассказала Козина.

Также в области закуплено 29 автобусов, которые позволяют оказать большой спектр услуг пожилым.

Также важно и обучение персонала для работы. Козина отметила, что в школах здоровья будут работать 39 человек, в школах ухода — 79. Сейчас обучаются 18 человек.

Скоро в области откроется Адоевщинский психоневрологический интернат, его готовность уже 97%, стоимость реконструкции — 51 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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