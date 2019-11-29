2019-11-29T14:24:52+03:00
Общество

В Саратовской области увеличилась доля старшего трудоспособного населения

Теперь таких людей 27,7% от всего населения области
Ольга Симонова
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..Фото: Ольга Симонова
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Сегодня, 29 ноября, в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» прошел круглый стол, посвященный федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

- Сейчас доля граждан старшего трудоспособного возраста в области — 682 тыс. человек или 27,7%. За последние пять лет показатель увеличился на 2,4% или почти 48 тыс. — сказал председатель комитета по социальной политике саратовской областной думы Евгений Ковалев.

Он подчеркнул, что пожилые люди имеют такие же права, как и все остальные, но только с менее широкими возможностями. Поэтому в регионе установлены меры социальной поддержки за счет областного бюджета. Так, возмещают оплату коммунальных услуг, установку зубных протезов, оплачивают проездные, возмещают затраты на телефонную связь и радио.

- Выплаты производятся своевременно и в полном объеме, — отметил Ковалев.

Зампред комитета социального обслуживания населения министерства социального развития области Наталья Козина отметила, что основная задача национального проекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение» — защищать пенсионеров, повышать их социальное благополучие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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