Артист из Германии представил в Саратове спектакль «Эмиль и сыщики»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-29T13:03:14+03:00

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28 ноября 2019 года в 18:00 на Малой сцене ТЮЗа при поддержке Гёте-Института состоялся показ спектакля Детского и юношеского театра из Дортмунда «Эмиль и сыщики».

Саратовский театр юного зрителя и Гёте-Институт сотрудничают уже много лет, благодаря этому жители Саратова могут познакомиться с необычными постановками из Германии. Моноспектакль по произведению Эриха Кестнера сыграл художественный руководитель дортмундского детского театра Андреас Грун. Постановка «Эмиль и сыщики» исполнялась на немецком языке и сопровождалась русскими субтитрами.

Фото Армена Осипяна

Эрих Кестнер талантливый писатель, поэт, публицист и сценарист. Его журналистская карьера началась в Веймарской республике с критических очерков, заметок и стихов. После прихода к власти национал-социалистов Эрих Кестнер был одним из немногих писателей, которые критиковали режим. Кестнер остался в стране во время немецкой диктатуры. С 1945 года после разгрома нацистского режима он получил возможность свободного развития.

Фото Армена Осипяна

Роман «Эмиль и сыщики» написан в 1929 году. Именно это произведение принесло автору известность. Многие книги Эриха Кестнера были сожжены нацистами, иногда писатель инкогнито присутствовал при уничтожении своих произведений. Книга «Эмиль и сыщики» до сих пор востребована у читателей из разных стран. Произведение было переведено почти на 60 языков. Действие истории происходит в Берлине конца 20-х годов.

Фото Армена Осипяна

Спектакль Детского и юношеского театра Дортмунда (Theater für junges Publikum) «Эмиль и сыщики» впервые представили в Германии 18 мая 2019 года. Режиссер и автор сценической речи Беттина Цобель. Первые десять минут, казалось, что воспринимать постановку на немецком языке русскоязычному зрителю будет сложно. Исполнитель главной и единственной роли Андреас Грун заинтересовал зрителей уже с первых минут спектакля. История Эмиля и сыщиков была преподнесена так реалистично, что к концу постановки зрители наблюдали лишь за игрой актера и, казалось, все понимали без субтитров. В спектакле «Эмиль и сыщики» Андреас Грун исполнял всех персонажей. Актер моментально переходил из одной роли в другую. Это, поистине, вызывало у зрителей восторженные эмоции. Гости с удовольствием аплодировали актеру, когда он исполнял песни на немецком языке.

Фото Армена Осипяна

Герой спектакля Гюстав находит в старом дедовом чемодане увлекательные рисунки. В них дедушка рассказывает о приключениях «Эмиля и сыщиков». Андреас Грун по мере повествования доставал их из чемодана и рассказывал зрителям историю Эриха Кестнера. Оказывается, его дед Густав с клаксоном был одним из сыщиков Эмиля, которые помогали ему охотиться за вором по имени Грундайс по всему Берлину. Спектакль дортмундского театра за 60 минут погружает зрителей в атмосферу 20-х годов прошлого столетия.

Фото Армена Осипяна

После просмотра спектакля организаторы предложили гостям остаться на обсуждение. Зрители благодарили артиста за спектакль. Андреас Грун рассказал, что Саратов третий по счету город, в котором они показывают этот спектакль. До этого постановка была представлена в Ростове и Самаре. Детский и юношеский театр в Дортмунде Грун возглавляет с 1999 года. В его театре всего восемь постоянных актеров. По словам художественного руководителя, в Германии мало театров с большой труппой.

Фото Армена Осипяна

Со спектаклем «Эмиль и сыщики» Андреас Грун приглашен в Париж. Общался артист со зрителями с помощью переводчика. Зрители надеются, что сотрудничество с Гёте-Институтом продолжится, а в следующем году им вновь представят новую постановку из Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU