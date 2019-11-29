2019-11-29T13:03:14+03:00
Звезды

Артист из Германии представил в Саратове спектакль «Эмиль и сыщики»

Моноспектакль из Германии шел на немецком языке
Армен Осипян
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Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
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28 ноября 2019 года в 18:00 на Малой сцене ТЮЗа при поддержке Гёте-Института состоялся показ спектакля Детского и юношеского театра из Дортмунда «Эмиль и сыщики».

Саратовский театр юного зрителя и Гёте-Институт сотрудничают уже много лет, благодаря этому жители Саратова могут познакомиться с необычными постановками из Германии. Моноспектакль по произведению Эриха Кестнера сыграл художественный руководитель дортмундского детского театра Андреас Грун. Постановка «Эмиль и сыщики» исполнялась на немецком языке и сопровождалась русскими субтитрами.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Эрих Кестнер талантливый писатель, поэт, публицист и сценарист. Его журналистская карьера началась в Веймарской республике с критических очерков, заметок и стихов. После прихода к власти национал-социалистов Эрих Кестнер был одним из немногих писателей, которые критиковали режим. Кестнер остался в стране во время немецкой диктатуры. С 1945 года после разгрома нацистского режима он получил возможность свободного развития.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Роман «Эмиль и сыщики» написан в 1929 году. Именно это произведение принесло автору известность. Многие книги Эриха Кестнера были сожжены нацистами, иногда писатель инкогнито присутствовал при уничтожении своих произведений. Книга «Эмиль и сыщики» до сих пор востребована у читателей из разных стран. Произведение было переведено почти на 60 языков. Действие истории происходит в Берлине конца 20-х годов.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Спектакль Детского и юношеского театра Дортмунда (Theater für junges Publikum) «Эмиль и сыщики» впервые представили в Германии 18 мая 2019 года. Режиссер и автор сценической речи Беттина Цобель. Первые десять минут, казалось, что воспринимать постановку на немецком языке русскоязычному зрителю будет сложно. Исполнитель главной и единственной роли Андреас Грун заинтересовал зрителей уже с первых минут спектакля. История Эмиля и сыщиков была преподнесена так реалистично, что к концу постановки зрители наблюдали лишь за игрой актера и, казалось, все понимали без субтитров. В спектакле «Эмиль и сыщики» Андреас Грун исполнял всех персонажей. Актер моментально переходил из одной роли в другую. Это, поистине, вызывало у зрителей восторженные эмоции. Гости с удовольствием аплодировали актеру, когда он исполнял песни на немецком языке.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Герой спектакля Гюстав находит в старом дедовом чемодане увлекательные рисунки. В них дедушка рассказывает о приключениях «Эмиля и сыщиков». Андреас Грун по мере повествования доставал их из чемодана и рассказывал зрителям историю Эриха Кестнера. Оказывается, его дед Густав с клаксоном был одним из сыщиков Эмиля, которые помогали ему охотиться за вором по имени Грундайс по всему Берлину. Спектакль дортмундского театра за 60 минут погружает зрителей в атмосферу 20-х годов прошлого столетия.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

После просмотра спектакля организаторы предложили гостям остаться на обсуждение. Зрители благодарили артиста за спектакль. Андреас Грун рассказал, что Саратов третий по счету город, в котором они показывают этот спектакль. До этого постановка была представлена в Ростове и Самаре. Детский и юношеский театр в Дортмунде Грун возглавляет с 1999 года. В его театре всего восемь постоянных актеров. По словам художественного руководителя, в Германии мало театров с большой труппой.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Со спектаклем «Эмиль и сыщики» Андреас Грун приглашен в Париж. Общался артист со зрителями с помощью переводчика. Зрители надеются, что сотрудничество с Гёте-Институтом продолжится, а в следующем году им вновь представят новую постановку из Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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