Мужчина изнасиловал женщину в подъезде, пока сообщник отвлекал ее сына

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-29T11:08:02+03:00

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В Ленинском районе Саратова будут судить двух мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 27-летний предстанет перед судом за грабеж группой лиц по предварительному сговору. 28-летний, кроме этого обвиняется в изнасиловании.

По версии следствия, днем 19 февраля мужчины пили пиво возле дома на улице Антонова. Они увидели, что подъезд зашла 35-летняя женщина с ребенком, и последовали за ней. Та шла к подруге, но мужчины остановили ее, предложив выпить пива.

27-летний мужчина отвел ребенка в сторону, а 28-летний в это время изнасиловал женщину. Когда все было закончено, они отняли у потерпевшей телефон и сумку. Позже они выкинули ее во дворе соседнего дома.

Женщина обратилась в полицию и злоумышленников задержали по горячим следам. У 27-летнего при досмотре обнаружен телефон.

Младший из злоумышленников признал вину, а старший все отрицал. Тем не менее, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU