2019-11-29T11:08:18+03:00
Экономика

Химическая и стекольная промышленность области показали рост

Ольга СИМОНОВА
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Химическая и стекольная промышленность Саратовской области за январь-октябрь 2019 года показали рост по объему товарного производства.

Как сообщили "КП-Саратов" в региональном министерство промышленности и энергетики, показатели химической промышленности за 10 месяцев года составили 104,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Предприятия отрасли отгрузили продукции на 74 миллиарда рублей (в 2018 – почти на 71 миллиард).

Лидерами отрасли стали Балаковский филиал АО «Апатит», ООО «Саратоворгсинтез», ООО «НПП «Полипластик» и ПАО «Балаковорезинотехника».

Стекольная промышленность региона за январь-октябрь 2019 года показала рост в 118,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Лидером отрасли является АО «Саратовстройстекло», которе на данный момент участвует в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

ИСТОЧНИК KP.RU

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