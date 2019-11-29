2019-11-29T10:47:26+03:00
Общество

Саратовцы предпочитают отдыхать в пятницу

Другими популярными днями для дополнительного выходного стали понедельник и среда
Екатерина Семенова
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Саратовцы хотели бы в пятницу отдыхатьСаратовцы хотели бы в пятницу отдыхатьФото: Ольга Симонова
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В Саратовской области был проведен опрос о четырехдневной рабочей неделе.

Большинство респондентов — 73% — предпочли бы отдыхать в пятницу, если бы ввели четырехдневную рабочую неделю. Такие данные получили организаторы опроса: служба исследований компании HeadHunter.

15% отдали предпочтение понедельнику, а 10% — среде.

Четверть опрошенных считают, что введение четырехдневной рабочей недели возможно в ближайшие 3-5 лет.

Главным плюсом четырехдневки граждане назвали возможность больше времени проводить с семьей и друзьями. Второе место по популярность набрал ответ: возможность заняться домашними делами, например, ремонтом или дачей. Кроме того, саратовцы намерены больше отдыхать.

Лишь 11% опрошенных не видят преимуществ в появлении дополнительного выходного.

Опрос проводилсся 11 по 18 декабря среди 9 273 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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