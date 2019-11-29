2019-11-29T10:25:41+03:00
Происшествия

Мастера леса в Саратовской области задержали за взятку

Он потребовал 250 тыс. рублей за незаконную вырубку деревьев
Екатерина Семенова
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В Саратовской области 64-летнего лесничего заподозрили в получении взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

По версии следствия, 10 ноября мастер леса в Духовницком районе обнаружил незаконную вырубку деревьев. 12 ноября он встретился с главным инженером организации, которая вела работы, и потребовал 250 тыс. рублей за молчание. Однако тот сообщил о вымогательстве в полицию.

Передача денег произошла под контролем правоохранителей 15 ноября на трассе в районе Духовницкого. После того, как лесничий получил 100 тыс. рублей, его задержали сотрудники УФСБ региона.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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