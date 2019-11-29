Мастера леса в Саратовской области задержали за взятку
В Саратовской области 64-летнего лесничего заподозрили в получении взятки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».
По версии следствия, 10 ноября мастер леса в Духовницком районе обнаружил незаконную вырубку деревьев. 12 ноября он встретился с главным инженером организации, которая вела работы, и потребовал 250 тыс. рублей за молчание. Однако тот сообщил о вымогательстве в полицию.
Передача денег произошла под контролем правоохранителей 15 ноября на трассе в районе Духовницкого. После того, как лесничий получил 100 тыс. рублей, его задержали сотрудники УФСБ региона.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU