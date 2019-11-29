2019-11-29T10:25:42+03:00
Общество

Евгений Миронов отмечает день рождения

Народного артиста поздравил Валерий Радаев
Екатерина Семенова
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Народный артист России Евгений Миронов сегодня, 29 ноября, отмечает день рождения.

Актеру, уроженцу Саратовской области исполнилось 53 года.

Евгений Миронов родился в Саратове, а проживал с семьей в ЗАТО Светлый, который ранее назывался Татищево-5. После окончания Саратовского театрального училища он отправился в МХАТ.

Евгений Миронов знаком зрителям по множеству ролей. Звания Народного артиста России он удостоен в 2004 году. Также Евгений Миронов является Почетным гражданином Саратовской области.

- Уважаемый Евгений Витальевич, от всей души поздравляю вас с днем рождения! Ваша творческая биография — десятки блестящих ролей в театре и кино. Зритель любит Вас за искренность, редкий талант и трудолюбие. За невероятную энергетику, которая передается с каждым новым фильмом, каждым выходом на сцену. Спасибо вам за поддержку и воспитание нашей молодежи! Крепкого здоровья, удачи, ярких образов и верных поклонников! — пожелал артисту губернатор Саратовской области Валерий Радаев на своей странице в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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