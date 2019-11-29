Прокуратура потребовала назначить срок сноса аварийного дома на 2-м Нефтяном проезде

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-29T10:22:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове прокуратура обязала назначить срок сноса аварийный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее прокуратура обратилась в суд с иском о бездействии администрации и необходимости расселения многоквартирного дома №45 по 2-му Нефтяному проезду.

Ранее проведенная проверка показала, что дом был признан аварийным в 2012 году. Однако до сих пор не установлен срок его сноса.

Это нарушает права неопределенного круга лиц.

Саратовский областной суд обязал администрацию установить срок сноса аварийного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU