Прокуратура потребовала назначить срок сноса аварийного дома на 2-м Нефтяном проезде
Суд встал на сторону неопределенного круга лиц
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В Саратове прокуратура обязала назначить срок сноса аварийный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее прокуратура обратилась в суд с иском о бездействии администрации и необходимости расселения многоквартирного дома №45 по 2-му Нефтяному проезду.
Ранее проведенная проверка показала, что дом был признан аварийным в 2012 году. Однако до сих пор не установлен срок его сноса.
Это нарушает права неопределенного круга лиц.
Саратовский областной суд обязал администрацию установить срок сноса аварийного дома.
ИСТОЧНИК KP.RU