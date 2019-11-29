Мэр Саратова потребовал сноса гаражей и забора у элитного поселка

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-29T10:14:33+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев опубликовал в соцсети Instagram пост о самовольном захвате земли.

- На территории города имеют случаи самовольного захвата земельных участков для использования в личных и коммерческих интересах. О нескольких вопиющих фактах хочу рассказать и даже показать масштаб наглости, — отметил мэр.

Он сообщил о коттеджном поселке в микрорайоне «Иволгино», который огорожен забором с постом охраны, из-за чего сузилась часть дороги вдоль улицы Михайловской и Нижней Сорговой. А еще о возведении гаражей на муниципальной земле без документов на 5-й Дачной.

Мэр поставил задачу снести самовольные постройки в максимально короткие сроки, увеличив темпы работ.

ИСТОЧНИК KP.RU